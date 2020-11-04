Соучастников избиения до смерти мужчины в Волгограде могут привлечь к ответственности

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Родственники потерпевших по делу о гибели мужчины, избитого до смерти из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, хотят привлечь к ответственности возможных соучастников его избиения. Об этом ТАСС рассказал адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы потерпевшей стороны.

"Родственники погибшего Романа Гребенюка считают, что основной фигурант дела, Арсен Мелконян, не единственный, кто может быть причастен к этому преступлению. Надо проверить роль его сестры Анны: возможно, она подстрекала к ссоре, которая привела к нападению. И самое главное, надо выяснить, какую роль сыграли двое мужчин, которые пришли вместе с Мелконяном в Сбербанк в тот момент, когда он напал на Гребенюка", - сказал Горгадзе.

Он добавил, что лично приедет в Волгоград и изучит все материалы дела. "После этого можно будет более определенно сказать, причастны ли иные лица к нападению на Гребенюка, что я буду предпринимать в связи с этим", - сказал он.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК уголовное дело об избиении мужчины до смерти из-за конфликта в родительском чате в Волгограде.

Вечером 23 октября местный житель, придя в отделение банка, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и позже умер в реанимации. Нападавший был задержан и арестован. По его словам, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.