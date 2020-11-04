Соучастников избиения до смерти мужчины в Волгограде могут привлечь к ответственности

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Родственники потерпевших по делу о гибели мужчины, избитого до смерти из-за ссоры в родительском чате в Волгограде, хотят привлечь к ответственности возможных соучастников его избиения. Об этом ТАСС рассказал адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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"Родственники погибшего Романа Гребенюка считают, что основной фигурант дела, Арсен Мелконян, не единственный, кто может быть причастен к этому преступлению. Надо проверить роль его сестры Анны: возможно, она подстрекала к ссоре, которая привела к нападению. И самое главное, надо выяснить, какую роль сыграли двое мужчин, которые пришли вместе с Мелконяном в Сбербанк в тот момент, когда он напал на Гребенюка", - сказал Горгадзе.
Он добавил, что лично приедет в Волгоград и изучит все материалы дела. "После этого можно будет более определенно сказать, причастны ли иные лица к нападению на Гребенюка, что я буду предпринимать в связи с этим", - сказал он.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК уголовное дело об избиении мужчины до смерти из-за конфликта в родительском чате в Волгограде.
Вечером 23 октября местный житель, придя в отделение банка, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и позже умер в реанимации. Нападавший был задержан и арестован. По его словам, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.