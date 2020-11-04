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В Афганистане 13 полицейских задержаны по делу о нападении на университет Кабула

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в "халатности" при обеспечении безопасности на территории вуза

ТАСС, 4 ноября. Не менее 13 сотрудников полиции задержаны в Афганистане в ходе расследования обстоятельств нападения в понедельник экстремистов на университет в Кабуле. Об этом сообщил в среду телеканал Tolo News со ссылкой на представителя столичной полиции.

По его информации, сотрудники правоохранительных органов обвиняются в "халатности" при обеспечении безопасности на территории вуза. Отмечается, что в числе задержанных - глава районного управления полиции Кабула.

В понедельник на территории университета в Кабуле раздался взрыв, после чего группа вооруженных лиц начала стрельбу рядом с юридическим факультетом вуза. К университету были направлены отряды афганского спецназа. Силам безопасности удалось эвакуировать сотни человек, находившихся рядом с местом инцидента. Трое нападавших были уничтожены.

В результате атаки погибли 35 человек, около 50 пострадали. Власти Афганистана объявили 3 ноября национальным днем траура.

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