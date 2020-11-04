Полиция проводит проверку после избиения фотографа "Коммерсанта" в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту избиения фотографа газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова в Москве.

"3 ноября в отдел полиции по району Дорогомилово обратился мужчина с заявлением о причинении телесных повреждений. Проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив имени обратившегося.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о фотокорреспонденте газеты "Коммерсант" Анатолии Жданове.

Ранее издание "Коммерсант" на своем сайте сообщило, что фотокорреспондент Анатолий Жданов был избит на Кутузовском проспекте неизвестными "в форме ЧОПа" (частного охранного предприятия) 3 ноября, когда выполнял редакционное задание - снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Отмечается, что полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

В среду глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что фотокорреспонденту окажут любую юридическую помощь и займутся этим инцидентом. По словам Соловьева, на Жданова напали двое мужчин. Сейчас фотограф находится дома, госпитализация ему не понадобилась.