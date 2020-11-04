{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция проводит проверку после избиения фотографа "Коммерсанта" в Москве

Инцидент произошел 3 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку по факту избиения фотографа газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова в Москве.

"3 ноября в отдел полиции по району Дорогомилово обратился мужчина с заявлением о причинении телесных повреждений. Проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив имени обратившегося.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о фотокорреспонденте газеты "Коммерсант" Анатолии Жданове.

Ранее издание "Коммерсант" на своем сайте сообщило, что фотокорреспондент Анатолий Жданов был избит на Кутузовском проспекте неизвестными "в форме ЧОПа" (частного охранного предприятия) 3 ноября, когда выполнял редакционное задание - снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Отмечается, что полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела.

В среду глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что фотокорреспонденту окажут любую юридическую помощь и займутся этим инцидентом. По словам Соловьева, на Жданова напали двое мужчин. Сейчас фотограф находится дома, госпитализация ему не понадобилась.

Теги
Россия
В Афганистане 13 полицейских задержаны по делу о нападении на университет Кабула
Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в "халатности" при обеспечении безопасности на территории вуза
Читать полностью