Parisien: угрожавший учителям мужчина задержан под Парижем

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французская полиция задержала мужчину, который несколько дней выкрикивал угрозы с религиозным подтекстом в адрес учителей школы в коммуне Атис-Монс под Парижем. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

Преподавательница учебного заведения подала жалобу в полицию еще в понедельник вечером. Она сообщила, что дважды, когда выходила на улицу во время перерыва, слышала, как пробегавший мимо школы мужчина выкрикивал обещания "отомстить за Аллаха и пророка" Мухаммеда, а также заявлял, что "учителя поплатятся". Учитывая убийство школьного учителя, совершенное 16 октября радикальным исламистом в другом пригороде французской столицы, в местном комиссариате жалобу восприняли серьезно.

Во вторник утром для обеспечения безопасности школы были задействованы несколько полицейских. Они задержали подозрительного мужчину, когда тот вновь появился неподалеку перед началом занятий. Источник газеты в правоохранительных органах уточнил, что мужчина вел себя угрожающе по отношению к одной из преподавательниц. О том, какие обвинения могут быть предъявлены мужчине, не сообщается.