Делийский аэропорт получил угрозы в отношении рейсов на Лондон

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Делийский международный аэропорт имени Индиры Ганди получил в среду телефонный звонок с угрозами, касающимися двух рейсов авиакомпании Air India, которые должны вылететь в четверг в Лондон. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

По этой информации, лица, совершившие звонок, заявили, что не дадут самолетам добраться до столицы Великобритании. Кем были звонившие, а также другие подробности пока не сообщаются.

В настоящее время в аэропорту усиливаются меры безопасности.