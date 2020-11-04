СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Пираты атаковали в среду в Гвинейском заливе танкер NAFELI П, шедший под панамским флагом. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пираты смогли высадиться на борт судна, однако экипаж, состоящий из российских, грузинских и украинских моряков, находится, видимо, в безопасности, передает портал. Согласно ему, пираты уже покинули судно.

Танкер в момент атаки находился в 95 морских миль к юго-западу от нефтеналивного порта Агбами на юге Нигерии.

Гвинейский залив является наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. По данным Международного морского бюро (IMB), за первые девять месяцев 2020 года в Гвинейском заливе в заложники пиратами были захвачены с бортов судов 80 моряков или 95% от общего количества в мире похищаемых на море людей.