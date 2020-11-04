В центре Москвы задержали организатора и несколько участников шествия националистов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Организатор шествия националистов Никита Зайцев и участники акции были задержаны в среду у станции метро "Цветной бульвар" в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Были задержаны сам Зайцев и несколько человек в масках. Перед задержанием организатор шествия заявил, что не собирается создавать помехи для движения машин и пешеходов.

Сейчас полицейские в громкоговоритель предупреждают, что акция не была согласована.

В этом году участники шествия собирались пройти от станции "Цветной бульвар" до общественной приемной ФСИН России на Садовой-Сухаревской улице и потребовать провести проверку по факту смерти в СИЗО националиста Максима Марцинкевича. Мэрия Москвы не согласовала акцию, а организаторы получили предостережение от прокуратуры.