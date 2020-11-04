Суд освободил жителей Украины, приговоренных к пожизненному заключению за убийство шведа

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гёта освободил в среду двух граждан Украины, приговоренных в июле окружным судом Векше к пожизненному заключению за убийство 70-летнего подданного Швеции, тело которого обнаружили в местечке Маркарюд в южной провинции Кроноберг в июле прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"Окружной суд приговорил двоих мужчин к пожизненному заключению за убийство и попытку мошенничества. Апелляционный суд по-другому оценил [представленные следствием] доказательства и оправдал людей, обвиненных в совершении этих преступлений", - отмечено в сообщении. Как далее пишет председатель суда Мартин Андерссон, "нет уверенности в том", что преступление совершено двумя лицами. "Вполне возможно, что один из мужчин не имел никакого отношения к преступлению", - поясняет он.

Как сообщала газета Expressen, речь идет об убийстве 70-летнего Герта-Инге Бертинссона, тело которого обнаружили в Маркарюде после почти двухнедельных поисков. Автомобиль Volvo XC 90 пожилого мужчины был угнан и позже найден с фальшивыми номерными знаками в 1 280 км от Маркарюда в северной провинции Вестерботтен.

В связи с розыском подозреваемых полиция обнародовала фото тогда 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука. Оба подозреваемых находились в международном розыске. Один был задержан в Германии в августе, второй - в Польше в декабре 2019 года.

Согласно материалам следствия, мужчины вместе связали 70-летнего мужчину и привезли его в лесной район за пределами Маркарюда, где оставили его. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионер умер где-то между 31 июля и 4 августа.

Один из осужденных также был признан виновным в попытке мошенничества: через банкомат в Стокгольме он попытался снять деньги со счета жертвы.