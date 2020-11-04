Защита Пулатова требует повторно допросить свидетелей по MH17, видевших "Бук"

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 4 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, считает необходимым еще раз допросить свидетелей, которые утверждают, что видели зенитный ракетный комплекс "Бук". Об этом заявила в среду адвокат Сабине тен Дуссхате.

По ее словам, в первую очередь необходимо помнить, что все события разворачивались "в контексте вооруженного конфликта", который подразумевает, что транспортировка военной техники осуществлялась в регионе регулярно. С учетом этого, заметила тен Дуссхате, не исключено, что некоторые свидетели видели не "Бук", а что-то еще.

"Необходимо проверить и надежность свидетелей, - добавила адвокат. - Самолет был сбит в районе, где шли военные действия. Поэтому практически все поддерживали одну или другую сторону. Многие свидетели, давшие показания, были напрямую вовлечены в конфликт. Перейдя с одной стороны на другую, эти люди могли быть заинтересованы в том, чтобы сделать некорректные заявления".

Осложняет ситуацию тот факт, что многие свидетели являются анонимными. "Мы не знаем, как они были найдены и отобраны, - заметила Сабине тен Дуссхате. - Из-за этого очень сложно оценить их надежность и наличие интересов в данной ситуации". Именно поэтому, сказала она, "защита требует заново допросить ряд свидетелей, чтобы проверить достоверность данных ранее показаний".