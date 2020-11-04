Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Челябинске

ТАСС, 4 ноября. Женщина и два ребенка погибли при пожаре в частном жилом доме в Челябинске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой следственного управления СК РФ по региону.

"4 ноября текущего года в одном из частных домов Металлургического района областного центра произошел пожар и возгорание бытового газа. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела местной жительницы и ее 14-летней дочери. Также в лечебном учреждении скончался 7-летний сын погибшей, доставленный из указанного дома", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц".