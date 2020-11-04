В Башкирии после драки умер подросток

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении подростка из города Салават, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть другого ребенка. Об этом в среду сообщается на сайте СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя города Салават по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что вечером 3 ноября в местном парке Победы между двумя подростками 15 и 16 лет произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил сверстника руками и ногами по голове и другим частям тела. Тот упал и потерял сознание, его доставили в горбольницу, где врачи констатировали смерть.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Городская прокуратура также начала проверку системы профилактики, образовательных организаций в связи с возбуждением уголовного дела, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Башкирии.