СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в частном доме престарелых в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме престарелых в Санкт-Петербурге, при котором погибли три человека, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"После пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информация о пожаре в частном жилом доме на проспекте Красных Командиров, 93, поступила в МЧС в 05:31 мск в среду. Возгорание произошло на кровле и втором этаже здания. На месте пожара были обнаружены тела троих погибших. Еще три человека были доставлены в больницу для осмотра. Источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что все погибшие были пожилыми людьми, а в горевшем здании ранее располагался частный пансионат для престарелых, однако хозяин отрицал это и заявлял, что все погибшие являются его родственниками.

Как уточнили в СК, пока не установленные лица осуществляли в здании предпринимательскую деятельность - оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности. Как удалось установить следователям совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленобласти, в совершении преступления подозреваются мужчина и женщина. "Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении.