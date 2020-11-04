Полиция отпустила задержанных в связи с инцидентом на вокзале в Утрехте

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Полиция отпустила двух человек, которые днем ранее были задержаны в рамках расследования инцидента на центральном вокзале голландского города Утрехт. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении правоохранительных органов.

"В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что двое задержанных не связаны с инцидентом. Они больше не являются подозреваемыми, их отпустили. Расследование <...> показало, что угрозы [безопасности] нет, оно завершено", - отмечается в заявлении.

Во вторник была проведена эвакуация людей с центрального вокзала Утрехта из-за подозрительной ситуации, движение поездов было приостановлено. Как сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, полиция искала "человека, который сказал что-то подозрительное". Вокзал был закрыт как минимум до 21:00 по местному времени (23:00 мск), входы на станцию охраняли вооруженные сотрудники полиции. На станции полиция не обнаружила взрывных устройств.