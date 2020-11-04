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В центре Оренбурга иномарка столкнулась с автобусом

В результате ДТП пострадали четыре человека

ТАСС, 4 ноября. Легковой автомобиль столкнулся в Оренбурге с маршрутным автобусом, пострадали четыре человека. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

"Предварительно установлено, что вечером 4 ноября на улице Володарского города Оренбурга 24-летний водитель, управляя автомобилем Jaguar, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП водитель и 23-летняя девушка - пассажир автомобиля Jaguar с телесными повреждениями госпитализированы. Двум пассажирам автобуса также потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД города проводят проверку в связи с ДТП, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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