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В Подмосковье задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании двух девочек

Вечером 4 ноября мужчина подошел на детской площадке в Истре к девочкам 7 и 9 лет и под надуманным предлогом заманил их к себе в машину. После чего увез их и изнасиловал

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Неизвестного, которого подозревают в том, что он похитил двух девочек на детской площадке в Истре и изнасиловал их, задержали. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"4 ноября около 18 часов вечера на детской площадке в одном из поселков городского округа Истры мужчина подошел к двум девочкам 7 и 9 лет. Под надуманным предлогом он заманил их к себе в автомобиль и увез в неизвестном направлении, - сообщила Врадий. - В салоне машины подозреваемый совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности".

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в преступлении. Сейчас с ним работают следователи.

В ГСУ напомнили родителям о недопустимости оставления малолетних без присмотра. "С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними", - отметила представитель главка.

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