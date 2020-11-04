Защита обвиняемого по делу MH17 потребовала допросить главу МВД Украины

Он напомнил, что 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии, "украинский министр внутренних дел опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на видео в YouTube. В подписи к видео было заявлено, что секретные службы Украины наблюдали перемещение низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у российской границы, и что это именно тот комплекс, из которого был сбит рейс MH17.

По словам ван Эйка, это видео вызывает много вопросов. "Поэтому мы хотели бы допросить Авакова в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, когда и почему это видео привлекло его внимание, - сказал адвокат. - У защиты также вызывает интерес, рассматривали ли украинские власти возможность остановки тягача, если они подозревали, что из этого "Бука" был сбит рейс MH17, или, по крайне мере, организации слежки за ним. Кроме того, мы хотели бы узнать у Авакова, как он мог знать, что самолет был сбит из "Бука".