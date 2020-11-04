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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Защита обвиняемого по делу MH17 потребовала допросить главу МВД Украины

Адвокат Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк напомнил, что на следующий день после трагедии Арсен Аваков опубликовал ссылку на видео в YouTube, в подписи к которому говорилось, что секретные службы Украины наблюдали перемещение у российской границы полуприцепа с ракетным комплексом, из которого был сбит рейс MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 4 ноября. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, требует допросить главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщил в среду на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.

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Он напомнил, что 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии, "украинский министр внутренних дел опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на видео в YouTube. В подписи к видео было заявлено, что секретные службы Украины наблюдали перемещение низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у российской границы, и что это именно тот комплекс, из которого был сбит рейс MH17.

По словам ван Эйка, это видео вызывает много вопросов. "Поэтому мы хотели бы допросить Авакова в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, когда и почему это видео привлекло его внимание, - сказал адвокат. - У защиты также вызывает интерес, рассматривали ли украинские власти возможность остановки тягача, если они подозревали, что из этого "Бука" был сбит рейс MH17, или, по крайне мере, организации слежки за ним. Кроме того, мы хотели бы узнать у Авакова, как он мог знать, что самолет был сбит из "Бука".

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УкраинаРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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