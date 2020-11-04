Автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде

Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, погибла женщина-водитель и пострадали 10 человек. Согласно предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, он выехал с проезжей части, после чего врезался в здание НовГУ.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще восемь пострадали в ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в здание Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

"Всего в автобусе находились 26 человек. Двое погибли, еще восемь пострадали, одного из них деблокируют, семь доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе МЧС России. Остальные 16 пассажиров отправились домой.

Всего в салоне автобуса оказались заблокированы три человека. По последним данным ведомства, внутри автобуса остается один пострадавшиий. "Сейчас спасатели деблокируют одного пострадавшего", - сказал собеседник агентства. В экстренных службах отметили, что ранее были деблокированы два человека, один из них погиб.

По словам врио начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Николая Тимофеева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

​​​​​​В пресс-службе правительства Новгородской области в свою очередь добавили, что после аварии госпитализированы семь человек, детей среди них нет. "Семеро госпитализировано в НОКБ (Новгородская областная клиническая больница), один из них в тяжелом состоянии, остальные средней тяжести. Нет, детей [среди них] нет", - сказал собеседник агентства.

В отделе ГИБДД УМВД России по городу ранее сообщали, что информация об аварии поступила в дежурную часть в 21:45. В пресс-службе Минздрава области рассказали, что на место аварии выехала глава ведомства.

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