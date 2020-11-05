Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Великом Новгороде выросло до восьми

ТАСС, 5 ноября. Число госпитализированных после ДТП с автобусом, врезавшимся в здание Новгородского госуниверситета, выросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ГУ МЧС по Новгородской области.

Ранее сообщалось о семи госпитализированных. "Восемь пострадавших доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства. Два человека погибли, среди них женщина-водитель.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, последней была госпитализирована девушка, которую деблокировали из автобуса. По данным источника, в салоне автобуса больше нет заблокированных людей.

В ГУ МЧС по Новгородской области подтвердили, что в автобусе никого не осталось. Деблокировали женщину, она направлена в больницу. Внутри оставались тела водителя и пассажира. "Одно тело вынесли, его осматривает Следственный комитет. Второго деблокировали также", - сказал собеседник агентства.

Всего в момент ДТП в нем находились 26 человек, 16 из них уехали домой. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК.

В среду вечером рейсовый пассажирский автобус врезался в здание университета, его передняя часть повреждена. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).