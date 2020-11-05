Два ребенка провалились под лед и утонули в реке на Камчатке

ТАСС, 5 ноября. Следователи организовали проверку по информации о гибели двух детей, которые провалились под лед на реке Тылде Олюторского района на Камчатке. Об этом в четверг сообщило следственное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 4 ноября 2020 года двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения совместно со своими друзьями отправились на прогулку на берег реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района, где стали бросать камни и прыгать по льду на реке, желая его разбить. В результате давления на неокрепший лед мальчики провалились в воду и утонули", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.