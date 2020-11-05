Оглашение приговора россиянину Тюрину в США перенесли на 17 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданину России Андрею Тюрину, который признал в США вину в совершении ряда киберпреступлений, отложено до 17 ноября. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Планируется, что заседание пройдет в удаленном режиме. Ранее ожидалось, что приговор Тюрину вынесут 5 ноября. Объявление наказания в последние месяцы много раз откладывали, в том числе из-за пандемии нового коронавируса.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы утверждали, что россиянин причастен к "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США". Они отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения.

Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники "присвоили сотни миллионов долларов".