Поиски пропавших в горящей шахте в Коми рабочих продолжат после тушения пожара

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Спасатели после тушения пожара продолжат поиски двух горняков, пропавших в нефтяной шахте "Яреганефти" в Коми и признанных судом погибшими, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. Шахту начали затапливать во вторник после того, как суд в признал пропавших шахтеров погибшими.

"Поисково-спасательные работы будут продолжены после ликвидации пожара и откачки воды из аварийного участка", - говорится в сообщении. Сейчас в шахту продолжается подача воды для тушения пожара по двум временным трубопроводам, к работам привлечено 98 человек и 15 единиц техники.

Во вторник, 3 ноября, Ухтинский городской суд признал двух пропавших в горящей шахте горняков погибшими. Как указал в требовании прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Также установление факта смерти необходимо для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат. После признания людей погибшими компания смогла начать затапливать горящую шахту.

Пожар в нефтяной шахте № 3 "Яреганефти" начался 1 ноября на глубине 200 метров, с этого момента велись поисково-спасательные работы и тушение пожара. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. В момент пожара в шахте находились 82 рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.