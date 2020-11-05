Власти Филадельфии опубликовали записи, сделанные в день убийства Уолтера Уоллеса

ТАСС, 5 ноября. Власти города Филадельфия (штат Пенсильвания, США) опубликовали записи звонков 911 и записи с нательных камер сотрудников полиции, бывших на дежурстве в день убийства Уолтера Уоллеса. Об этом в среду сообщил телеканал CBS News.

Как сообщает телеканал, шеф полицейского управления города Даниэль Аутло подчеркнула, что записи нательных камер полицейских со сценами стрельбы публикуются впервые, с тем, чтобы повысить прозрачность расследования.

Как отмечает телеканал, согласно обнародованным записям звонков 911, брат, сестра и сосед Уоллеса вызывали полицию и сообщали диспетчеру о том, что Уоллес нападает на своих родителей.

На записи с нательных камер сотрудников полиции видно, как Уоллес покинул дом, предположительно держа в руках нож, и начал двигаться в сторону одного из полицейских. Оба стража правопорядка направили на него пистолеты и неоднократно приказывали бросить оружие. На записи слышно, как один из полицейских сказал "взять его" и "пристрели его". После этого оба силовика открыли огонь. Кроме того, на запись попала женщина, пытавшаяся вмешаться и кричавшая, что у мужчины проблемы с психикой.

Семья Уолтера Уоллеса сообщила, что в момент убийства он переживал период обострения психического расстройства.

Чернокожий молодой человек Уолтер Уоллес был застрелен 26 октября. Его семья заявляла, что он страдал от психических расстройств и постоянно принимал лекарственные препараты. После его убийства на улицах Филадельфии начались беспорядки, в ходе которых пострадали 57 сотрудников полиции, были арестованы более 200 человек, в том числе за отказ подчиняться требованиям властей, нападение на стражей порядка, вандализм и грабежи. Несколько сотен служащих Национальной гвардии штата были мобилизованы для поддержания порядка и мирного хода акций протеста в городе.