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В Коста-Рике эвакуировали более 770 человек из-за тропического шторма "Эта"

Власти предупреждают о сохранении угрозы для провинций, расположенных на побережье Тихого океана

ТАСС, 5 ноября. В Коста-Рике 773 человека были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы со стороны тропического шторма "Эта". Такую информацию в среду предоставила Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики.

По ее данным, тропический шторм "Эта" стал причиной сильных проливных дождей, которые нанесли серьезный урон инфраструктуре страны и спровоцировали 69 оползней, повредивших или уничтоживших автодороги в разных населенных пунктах. Граждане, живущие в районах повышенной опасности, были перевезены в убежища.

Власти предупреждают о сохранении угрозы для провинций, расположенных на побережье Тихого океана. Как сообщает Национальный метеорологический институт, дожди будут идти до пятницы.

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