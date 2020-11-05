В Хабаровске экс-сотрудница Пенсионного фонда получила 4,5 года за хищение 7,8 млн рублей

ТАСС, 5 ноября. Центральный районный суд Хабаровска приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима 48-летнюю женщину, которая за 8 лет работы в отделении Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю похитила 7,8 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Обвиняемая занимала должность специалиста-эксперта отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому краю. В период с июня 2011 года по июнь 2019 года она похитила бюджетные средства, предназначенные для выплат региональной социальной доплаты нетрудоспособным детям по случаю потери кормильца, на общую сумму 7,8 млн рублей путем предоставления заведомо подложных документов на детей своих знакомых о наличии оснований на право получения пенсии", - говорится в сообщении.

Дело было возбуждено по девяти эпизодам по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере"). Подсудимая полностью признала вину и сотрудничала со следствием. Двое сообщников женщины ранее были осуждены условно с испытательным сроком, дело в отношении еще двоих рассматривается судом.