Шесть человек пострадали в ДТП с тремя машинами на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Двое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении трех автомобилей в Ессентуках, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, 04 ноября около 16:30 мск на улице Пятигорской водитель автомобиля Mitsubisi Minika при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Renault Duster, который двигался с противоположного направления прямо. Затем автомобиль Mitsubisi по инерции въехал в автомашину Lada Granta, которая выезжала с парковки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с травмами в больницу доставлены водители Mitsubisi и Renault, двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 12 лет и один взрослый пассажир Mitsubisi, а также пассажир Renault. Пострадавшие доставлены в ЦГБ Кисловодска. Обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.