В Удмуртии по подозрению во взяточничестве арестовали экс-министра строительства и ЖКХ

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб арестован по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

"Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ГУП "ТПО ЖКХ" Ястреба Ивана, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность в РФ, в особо крупном размере). Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - по 29 декабря 2020 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Иван Ястреб был назначен в октябре 2017 года исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ Удмуртии, с мая 2018 года до февраля 2019 года занимал пост министра. Затем был назначен руководителем ГУП "Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии".