На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели детей на льду

ТАСС, 5 ноября. Следовали в Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей, которые провалились под лед на реке Тылге. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при падении под лед на реке Тылга Олюторского района по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения вместе с друзьями в среду отправились на прогулку на берег реки, где стали бросать камни и прыгать по неокрепшему льду, после чего провалились в воду. "Учитывая, что дети, остававшиеся на берегу, в силу своего малолетнего возраста не смогли оказать утопающим незамедлительную помощь, мальчики погибли от механической асфиксии", - уточняется в сообщении.

В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.