Суд в Татарстане арестовал еще трех человек по делу о нападении на полицейских

"4 ноября 2020 года Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - говорится в сообщении.

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Кукморский районный суд Татарстана арестовал еще трех человек по уголовному делу о нападении местного подростка на полицейских. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

В райсуде ТАСС подтвердили, что речь идет о деле по инциденту с подростком.

По данным сайта суда, 1 ноября в его производство поступило шесть соответствующих ходатайств в отношении шести граждан. В отношении одного из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. 3 ноября суд арестовал еще двух человек.

По данным пресс-службы СК РФ, 30 октября в городе Кукморе несовершеннолетний с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание райотдела полиции. Позже в ходе задержания он нанес не менее трех ударов ножом полицейскому. Другой сотрудник полиции после предупредительных выстрелов в воздух был вынужден открыть огонь на поражение. Подросток умер до приезда медиков в результате полученных ранений.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о совершении подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в производство центрального аппарата ведомства.