В Подмосковье полицейские задержали фальшивомонетчиков, сбывающих пятитысячные купюры

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ступино супружескую пару по подозрению в сбыте поддельных денег номиналом в 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу Ступино задержаны 32-летний мужчина и его 31-летняя жена, подозреваемые в сбыте поддельных денежных купюр. Установлено, что злоумышленники в одном из магазинов, расположенных в переулке Металлургов, расплатились за товар двумя поддельными денежными купюрами достоинством 5 тыс. рублей каждая", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").

"В ходе обыска в квартире задержанных сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 11 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. По результатам экспертизы установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии "Гознака". Супруги пояснили, что банкноты они приобрели по 1 700 рублей за штуку через сеть Интернет путем закладок в Москве. За неделю они уже успели расплатиться фальшивками в столице и области на сумму 60 тыс. рублей", - отметила Петрова.

Ступинским городским судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине - в виде домашнего ареста.