В Волгоградской области ищут пропавшую 10-летнюю школьницу

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Десятилетняя школьница пропала минувшей ночью в хуторе в Волгоградской области, полиция организовала ее поиски. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Клетском районе продолжается проведение масштабных мероприятий по розыску без вести пропавшего ребенка. Ночью в районное отделение полиции обратилась жительница хутора Поднижний с заявлением о пропаже дочери. Со слов женщины, около полуночи она заметила отсутствие дома ребенка - 10-летней школьницы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по тревоге был поднят личный состав подразделения. В настоящее время к мероприятиям по поиску привлечены также сотрудники соседних отделов МВД, представители общественности и местной администрации. "С применением служебных собак продолжается обследование прилегающих территорий, лесных массивов. Во взаимодействии с коллегами из регионального следственного управления СК РФ отрабатываются возможные версии исчезновения", - уточнили в областном главке МВД.

По указанию начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко сформирован сводный отряд Главного управления, который в ближайшее время выдвинется к месту поисков.