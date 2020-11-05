В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (УСК) по Минску возбудило уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича, администраторов Telegram-каналов, в которых содержатся призывы к несанкционированным мероприятиям. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет Белоруссии.

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"УСК по городу Минску вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Степана Путило и Романа Протасевича по следующим статьям Уголовного кодекса: ст. 293 (организация массовых беспорядков), ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", - отметили в СК.

Представители следствия сообщили, что в ходе изучения информации, размещенной в Telegram-каналах, администрируемых подозреваемыми, зафиксированы "неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения".

"Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ [Государственного комитета судебных экспертиз], приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия", - заявили в следственном ведомстве.

Молодые журналисты из Минска Роман Протасевич и Степан Путило в 2015 году создали в видеосервисе YouTube канал NEXTA. В 2017 году NEXTA перешла в мессенджер Telegram. После президентских выборов 9 августа Telegram-канал NEXTA стал одной из основных площадок для коммуникации противников президента Белоруссии Александра Лукашенко. 20 октября пресс-служба Верховного суда республики сообщила, что NEXTA и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.