Автомобиль скорой помощи попал в аварию в Пермском крае

ТАСС, 5 ноября. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Пермском крае, два фельдшера погибли, водитель скорой доставлен в больницу, сообщается в официальном Telegram-канале министерства территориальной безопасности региона.

"Сегодня около 9 утра на 20-м километре дороги Голдыри - Орда - Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два фельдшера, мужчина и женщина. Водитель скорой доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, авария произошла около деревни Курилово Ординского района. Помимо сотрудников скорой помощи пострадал еще один человек, его госпитализировали. В район ДТП направлены три бригады скорой медицинской помощи. "Выражаю искренние соболезнования родным и близким медицинских работников", - написала она в Instagram.

В новость внесены изменения (10:38 мск) - добавлен комментарий министра здравоохранения Пермского края после третьего абзаца