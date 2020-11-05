В Москве задержан экс-сотрудник ФСБ по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник ФСБ, ныне бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в мошенничестве в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании", - сказал собеседник агентства.

По его словам, управляющая компания контролировала элитное жилье в Москве в квартале "Золотая миля". Собеседник агентства отметил, что задержание произошло накануне в центре Москвы.