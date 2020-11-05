Жителя Кубани приговорили к 23 годам колонии за убийство падчерицы

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным жителя Кубани в истязании и убийстве 4-летней падчерицы и приговорил его к 23 годам лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Курганинского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"), п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 августа 2019 года мужчин избил дочь своей сожительницы. Днем 27 августа девочка потеряла сознание, мужчина вызвал скорую помощь, сообщив медикам, что ребенок упал с лестницы. Врачи забрали пострадавшую в больницу, но та умерла в автомобиле скорой помощи.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина систематически избивал двоих детей своей сожительницы, добиваясь беспрекословного послушания.