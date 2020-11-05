В Подмосковье задержана обвиняемая в подготовке заказного убийства отца из-за недвижимости

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали москвичку, обвиняемую в подстрекательстве к заказному убийству отца из-за спора о недвижимости. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своему отцу на почве раздела недвижимого имущества в Москве, решила совершить его убийство. <...> Она осуществляла поиск исполнителя убийства, предлагая денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей", - сообщила Врадий.

Об этом стало известно правоохранителям, и все ее разговоры и встречи с исполнителем убийства проходили под их контролем. Обвиняемая предоставила исполнителям всю информацию об отце и его местонахождении, а также пакет с электрошокером, перчатками, его фотографией.

Полицейские предупредили мужчину о готовящемся преступлении и с его согласия инсценировали его убийство. "В тот же день обвиняемая передала за убийство отца денежную сумму в размере 180 тыс. рублей, после чего была задержана", - добавила Врадий.

В отношении 47-летней москвички возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму (ч. 1 ст. 30, ч. ч. 4, 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) по оперативным материалам полиции. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать об аресте обвиняемой.