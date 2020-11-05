Следствие по делу бывшего вице-мэра Сочи завершено

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Следственные органы завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, его защита будет добиваться в суде прекращения уголовного преследования, сообщила ТАСС в четверг его адвокат Наталья Митусова.

Бомбергер был арестован в конце октября 2018 года за незаконную выдачу разрешения на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. По указанию главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано для расследования в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение направлено на утверждение в Генеральную прокуратуру. Мы будем заявлять ходатайство о возвращении дела прокурору, мы настаиваем на прекращении уголовного преследования в отношении Ивана Ивановича ввиду отсутствия самого события преступления", - заявила Митусова.

Она пояснила, что сторона защиты располагает в качестве доказательной базы результатами судебных экспертиз, проведенных в рамках арбитражных исков о признании выданных разрешений на строительство недействительными, экспертизой утверждается, что ЛЭП на участках нет, проектная документация соответствует градостроительным нормам. По ее словам, линию электропередач на указанных земельных участках планировали проложить еще при подготовке к проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но в итоге проект не реализовали, а выдача разрешений на строительство производилась в 2018 году.

"В пакете документов у Ивана Ивановича был документ территориального планирования, из которого было известно, что никакой ЛЭП на участках нет, соответственно он выдал разрешения на строительство законно и оснований для отказа застройщику у него не было, должностных полномочий он не превышал, личной заинтересованности у него не было", - резюмировала собеседница агентства.