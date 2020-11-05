Под Волгоградом мужчина приговорен к 6,5 года колонии за ДТП, в котором погиб ребенок

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Николаевский районный суд Волгоградской области приговорил местного жителя к 6,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погиб 12-летний ребенок, сообщила в четверг журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Приговором Николаевского районного суда 38-летний местный житель признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП"). Суд приговорил его к наказанию в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сказала Черединина.

Установлено, что 8 июля 2020 года фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил покатать на автомобиле двоих своих детей 9 и 11 лет, 10-летнего племянника, а также 12-летнего сына соседей. На 620-м км автодороги Самара - Волгоград подсудимый на скорости 120 км/ч, не справившись с управлением, съехал с полосы движения на край правой части обочины, в результате автомобиль опрокинулся.

От полученных в результате аварии телесных повреждений 12-летний сын соседей умер на месте происшествия. После прибытия скорой помощи подсудимый уехал с места ДТП.

Расследование уголовного дела проводилось Николаевским следственным отделом следственного управления СК РФ по Волгоградской области. Свою вину мужчина полностью признал. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения. Приговор в законную силу не вступил.