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В Москве пьяный мужчина напал на полицейского и укусил его в бедро

Нарушителю грозит штраф до 200 тыс. рублей, шестимесячный арест или до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина напал на полицейского в отделении в центре Москвы и при попытке усмирить укусил сотрудника в бедро. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В помещении отдела полиции в Кривоарбатском переулке нетрезвый 30-летний мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам и пытался покинуть отдел. Когда полицейский пытался надеть на мужчину наручники и усмирить его, тот укусил сотрудника в бедро", - сказал собеседник агентства.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, шестимесячный арест или до пяти лет лишения свободы.

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