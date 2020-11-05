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Пять человек погибли при пожаре в доме в Новосибирской области

Среди них трое детей
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в городе Каргате Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Сегодня днем в городе Каргате Новосибирской области на улице Комсомольской произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. Во время тушения пожара были обнаружены тела пяти человек, хозяина дома и еще одного мужчины, а также трех несовершеннолетних детей. Личности и возраст погибших устанавливаются. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

Как пояснила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, погибшие дети были 2008, 2016 и 2018 г. р. На месте работают руководитель и следователи Коченевского межрайонного следственного отдела, группа следователей-криминалистов следственного управления, а также сотрудники МЧС России. Выясняются причины ЧП.

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