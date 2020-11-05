Грудной ребенок, которого из Махачкалы везли на лечение в Москву, умер на борту самолета

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Младенец умер от острой сердечной недостаточности на борту самолета, выполнявшего рейс из Махачкалы в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На рейсе авиакомпании "Победа" Махачкала - Москва во время полета 11-месячный ребенок скончался, по предварительной информации, по причине острой сердечной недостаточности", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, ребенок летел в Москву с родителями и врачом. Как сообщил ТАСС один из пассажиров рейса, грудного ребенка транспортировали на лечение в Москву.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская подтвердила ТАСС, что ребенок 2019 года рождения умер во время полета. По данному факту проводится доследственная проверка.

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