Уличный конфликт в Москве закончился стрельбой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мужчина в Москве в ходе конфликта с двумя неизвестными выстрелил в них из травматического пистолета, после чего они отняли у него оружие и выкинули в пруд, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сегодня в 00:30 мск поступило сообщение об уличном грабеже на улице маршала Голованова, 11. Прибывшими сотрудниками полиции был обнаружен гражданин 1969 года рождения. Он пояснил, что у него произошел конфликт с двумя неизвестными. Во время драки он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонентов. Неизвестные отняли у него пистолет и скрылись", - рассказали в ведомстве.

Полиция их задержала. Установлено, что пистолет они выбросили в пруд, а один из них с ранением ноги был доставлен в больницу и отпущен после оказания медпомощи. Проводится проверка.