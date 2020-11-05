{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МАК установил причины падения дельталета в Адыгее в 2017 году

Эксперты выяснили, что воздушное судно разрушилось в воздухе при выполнении маневра

МАЙКОП, 5 ноября. /ТАСС/. Причиной падения дельталета, в результате которого погибли два человека, стало его разрушение в воздухе при выполнении маневрирования, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета.

"Причиной АП (авиапроисшествия - прим. ТАСС) с ЕЭВС дельталетом "Эльф" RA-1063G стало его разрушение в воздухе при выполнении маневрирования. Из-за отсутствия на ВС (воздушном судне - прим. ТАСС) средств объективного контроля, установить величины перегрузок, при которых фактически произошло разрушение конструкции, не представилось возможным. Комиссия не выявила каких-либо дефектов конструкции, которые могли способствовать разрушению", - говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что дельталет упал в вечернее время суток в предгорье Адыгеи. В результате ЧП погибли преподаватель Адыгейского госуниверситета, пилотировавший дельталет, и туристка из Сочи.

Теги
РоссияАдыгея
Власти Москвы подтвердили информацию о трех пострадавших в аварии на автобусной остановке
На месте аварии работают оперативные службы
Читать полностью