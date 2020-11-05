Власти Москвы подтвердили информацию о трех пострадавших в аварии на автобусной остановке

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, пострадали в аварии на автобусной остановке в центре Москвы. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, движение транспорта в районе аварии ограничено по одной полосе.

В свою очередь источник в правоохранительных органах отмерил в беседе с ТАСС, что в ДТП на остановке "Воротниковский переулок" попал автомобиль Nissan.

В новость были внесены изменения (14:04 мск) — добавлены подробности по тексту.