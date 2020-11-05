{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт в Вене

Посольство РФ ожидает от Австрии информации о гражданстве задержанных после теракта в Вене

Ранее начальник полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт

ВЕНА, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Австрии ожидает от австрийской стороны официальное подтверждение о возможном наличии российского гражданства у кого-то из задержанных по делу о теракте в Вене. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"В контактах посольства с представителями австрийских правоохранительных органов вопрос о возможном наличии у кого-либо из задержанных в связи с терактом в Вене российского гражданства со стороны партнеров не поднимался. Такой информации у нас нет, никаких обращений на этот счет к нам не поступало. Посольство ожидает официальное подтверждение", - сказал посол РФ.

В среду начальник полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене. Задержание 14 человек из ближайшего окружения венского боевика произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.

Теги
РоссияТеракт в Вене
СК проверит обстоятельства ДТП в центре Москвы
В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок
Читать полностью