Водитель, въехавший в остановку в Москве, внезапно выехал из пробки и совершил ДТП

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Nissan, который въехала в автобусную остановку в центре Москвы, стоял в пробке и внезапно выехал на тротуар, врезавшись в остановку. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

"Водитель автомобиля стоял на своем авто в пробке на Садово-Триумфальной улице, но внезапно изменил движение и выехал на тротуар. После этого он въехал в остановку. Сейчас правоохранители проверяют, было ли это умышленное действие со стороны водителя", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, за рулем в момент аварии была женщина. Водитель будет проверен на алкогольное или наркотическое опьянение.

Ранее сообщалось, что водитель Nissan врезался в остановку "Воротниковский переулок" на Садово-Триумфальной улице в центре Москвы. Пострадали три человека.

В новость были внесены изменения (14:18 мск) — добавлены подробности по тексту.​​​