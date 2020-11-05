Ребенок и две женщины пострадали после того, как машина врезалась в остановку в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Две женщины и ребенок пострадали после того, как машина въехала в остановку на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

"В результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Москвы, по предварительным данным, пострадала несовершеннолетняя девочка, а также две женщины", - сказал собеседник агентства.

Информацию о ДТП в центре столицы ТАСС также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. "На Садовой-Триумфальной улице легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Предварительно, пострадали три человека", - сказали в главке.

Там отметили, что трое пострадавших госпитализированы.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) — добавлены подробности по тексту.