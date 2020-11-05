Причиной наезда автомобиля на остановку в центре Москвы стала невнимательность водителя

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель, находившаяся за рулем автомобиля, въехавшего в остановку в центре Москвы, отвлеклась во время вождения, что и стало причиной ДТП.

Что известно об аварии на автобусной остановке в центре Москвы

"По предварительной информации, причиной ДТП стала невнимательность водителя - девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что водитель перепутала педали тормоза и газа.

"По предварительной информации, девушка, врезавшаяся в остановку, перепутала педали тормоза и газа. В момент совершения ДТП в салоне автомобиля, помимо водителя, находился пассажир", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что девушка была трезвой, сейчас она находится в шоковом состоянии.

Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, в 13:15 мск на Садовой-Триумфальной улице у дома 16 женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) — добавлены подробности по тексту.