Польша выдала России обвиняемого в убийстве одноклассника в 2006 году в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве одноклассника в 2006 году в школьном дворе в Москве экстрадирован из Польши в Россию. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал он.

По данным Генпрокуратуры, в сентябре 2006 года Кочалидзе во дворе школы в Москве в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом в область туловища. В результате юноша умер от полученных ранений. После совершения преступления подозреваемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, "в момент совершения преступления Кочалидзе учился в 10-м классе, во время урока физкультуры на школьном дворе в районе Зюзино он 14 раз ударил ножом одноклассника".

Кочалидзе был задержан в Польше. "В сопровождении спецконвоя он доставлен в Россию", - сообщил Иванов.