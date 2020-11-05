Мосгорсуд разрешил старшим сестрам Хачатурян общение с матерью

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения двум старшим сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Как уточнил ТАСС один из адвокатов девушек Алексей Липцер, изменение коснулось части разрешения сестрам общаться с матерью.

"Мосгорсуд только что удовлетворил наше ходатайство об изменении меры пресечения в части разрешения девушкам общаться с матерью", - сказал защитник. Он уточнил, что младшей сестре такое разрешение не нужно, так как мать - ее законный представитель.

Ранее суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу сестер продлил им меру пресечения в виде запрета определенных действий и дополнительно запретил участие в публичных массовых мероприятиях. Им также запрещено пользоваться интернетом, общаться друг с другом, с участниками процесса и со СМИ.