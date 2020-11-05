Посольство РФ проверяет информацию о попытке изнасилования российского врача в Абхазии

СУХУМ, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Абхазии, а также правоохранительные органы республики проверяют достоверность информации, распространенной в одном из Telegram-каналов о попытке изнасилования российского врача.

В Telegram-канале сообщалось о том, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшей на помощь в Гудаутский госпиталь для заболевших COVID-19.

"Мы ведем проверку фактов, изложенных в сообщении о попытке изнасилования, их правдивости. О результатах сообщим", - сказал ТАСС пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. По его словам, речь идет об инциденте с врачом из Екатеринбурга, которая в составе группы приехала на смену врачам из Москвы и Калининграда, работающим в Гудаутском госпитале. Он отметил, что на электронную почту посольства обращения в связи с инцидентом не поступало.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, и там начата соответствующая проверка по факту.

Сотрудник Минздрава сообщил ТАСС, что группа врачей из Екатеринбурга, прибывшая на днях в республику, в четверг заступила на дежурство. Она сменила врачей из Москвы и Калининграда.